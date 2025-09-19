FT: Єврокомісія планує розморозити €550 млн для Угорщини, щоб Орбан зняв вето на санкції проти Росії

Європейська комісія планує розморозити приблизно €550 мільйонів коштів ЄС для Угорщини в обмін на зняття вето прем’єр-міністра Віктора Орбана на нові санкції, спрямовані проти імпорту російських енергоресурсів.

Про це пише Financial Times.

У пʼятницю, 19 вересня, посли ЄС обговорили пакет обмежувальних заходів, представлений Єврокомісією, зокрема прискорену відмову від імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ). Заборона, яка спершу планувалася на кінець 2027 року, тепер може набути чинності вже наприкінці наступного року.

Орбан неодноразово відмовлявся скорочувати залежність своєї країни від дешевих енергоносіїв із Росії та постійно затягував ухвалення санкцій проти Москви.

У 2022 році Брюссель заморозив майже €22 мільярди фондів ЄС, призначених для Угорщини, через занепокоєння щодо незалежності судів, прав на притулок, дискримінації ЛГБТ+ та академічної свободи.

Але поступово комісія розморозила частину цих коштів, щоб задобрити Орбана: у 2023 році розблокували €10 мільярдів, щоб Будапешт зняв вето на допомогу Україні. Раніше цього року країна отримала ще €157 мільйонів, скориставшись юридичною лазівкою, яка дозволяє Угорщині перекидати заморожені фонди на інші програми. Тепер саме цю лазівку Будапешт намагається використати знову.

У травні Угорщина запросила €605 мільйонів у рамках запланованого «середньострокового» перегляду витрат країн із бюджету ЄС.

Після кількох місяців переговорів Брюссель готовий дозволити Будапешту отримати більшу частину цих коштів — приблизно €550 мільйонів.