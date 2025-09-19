РНБО: Росія до кінця року планує збільшити кількість атак по Україні до 1 000 на день

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Росія намагається збільшити кількість повітряних атак по Україні до тисячі на добу.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN.
Ці наміри, за його словами, свідчать про те, що Кремль не має серйозного наміру завершувати війну проти України.
На тлі того, що РФ масовано атакує і ракетами, і дронами-камікадзе, Умєров наголосив, що Україна потребує більше систем ППО і дронів-перехоплювачів.
Утім, секретар РНБО запевнив, що ворог наразі не досяг жодної стратегічної мети на фронті. Наразі там, за його словами, ситуація стабілізована.
«Наша стратегія — не дозволити їм маневрувати. Навіть якщо їхні медіа стверджують, що росіяни просуваються — їх зупинено: на північному напрямку, у Сумській області, у Запорізькій області та в районі Покровська», — сказав Умєров.
- Як раніше повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри трикратну перевагу росіян у людях та техніці українські Сили оборони в серпні відновили контроль над 58 км² території та звільнили низку населених пунктів.