Екснардепу Новинському заочно обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва 15 вересня заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському. Зараз він переховується за кордоном.

Про це 18 вересня повідомило Державне бюро розслідувань без імені фігуранта, але з деталей зрозуміло, що йдеться саме про Новинського.

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року, він просував російські наративи через інтерв’ю в медіа, у публічних виступах і дописах на власному сайті та в соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію.

Слідство каже, що також Новинський виконував вказівки очільника Російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила, підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим куратором від РПЦ і фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

Новинський підтримував політику країни-агресора та регулярно робив публічні заяви з ознаками релігійної нетерпимості й ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення він склав депутатські повноваження і переховується за кордоном. У ДБР кажуть, що він досі впливає на інформаційний простір у спосіб, що шкодить суверенітету і безпеці України, а також допомагає РФ досягати своїх військово-політичних цілей.

Призначені слідством комплексні психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах РФ.