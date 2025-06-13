Екснардепа Новинського підозрюють у несплаті 4 млрд грн податків

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському в несплаті 4 мільярдів гривень податків.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Відомство не називає імені ексдепутата, але з опублікованих фото і деталей справ стає зрозуміло, що йдеться саме про Новинського.
Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році Новинський продовжив вести бізнес в Україні, ставши податковим резидентом.
Однак він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив 4,3 мільярда гривень податку.
Зокрема, Новинський отримав інвестиційний прибуток у понад 25 мільярдів гривень, що на момент продажу становило кілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Кіпру.
- У січні Новинському заочно оголосили про підозру в держзраді. Слідство вважає, що він був на прямому звʼязку з патріархом РПЦ Кирилом (Володимиром Гундяєвим) і поширював кремлівську пропаганду в підпорядкованих йому релігійних громадах країн ЄС.