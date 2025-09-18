Росіяни вдарили авіабомбою по Костянтинівці: 5 людей загинули

Російські війська вранці 18 вересня вдарили авіабомбою по Костянтинівці Донецької області та вбили пʼятьох людей.

Про це повідомила прокуратура області.

Атака сталась о 09:55. Росіяни скинули на місто ФАБ-250 з модулем УМПК, під ударом опинилась житлова забудова.

П’ятеро містян віком від 62 до 74 років загинули: троє чоловіків та дві жінки під час обстрілу перебували на вулиці.

У зоні ураження пошкоджено чотири фасади багатоквартирних будинків.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).