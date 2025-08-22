Костянтинівка залишилася без газу через російський обстріл. Відновити постачання наразі неможливо

Російські війська 22 серпня обстріляли Костянтинівку, що в Донецькій області. Через пошкодження газорозподільної станції місто залишилося без газу. Зараз газопостачання відновити неможливо.

Про це повідомляють Начальник міської військової адміністрації Костянтинівської міської військової адміністрації та «Донецькоблгаз».

Війська РФ атакували цивільну інфраструктуру Костянтинівки авіабомбами та FPV-дронами. Атаки тривали кілька годин — є значні руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів поранено людину.

У місті пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, магазин, будівлю «Укрпошти» та газопровід. Через чисельні пошкодження робочий тиск у газотранспортній системі Костянтинівки утримати не вдалося — газопостачання для жителів міста повністю зупинилося.

Через безпекову ситуацію в місті, нестачу працівників і неможливість аварійної служби швидко реагувати, а також відсутність гарантій безпеки для робітників відновити газопостачання в Костянтинівці наразі неможливо.