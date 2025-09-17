У колишнього президента Бразилії виявили рак шкіри

У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, якого раніше засудили до 27 років увʼязнення, діагностували рак шкіри на ранній стадії.
Про це пише Reuters.
Болсонару госпіталізували 16 вересня через блювоту, запаморочення і знижений тиск. Наступного дня його виписали.
Лікарі кажуть, що стан бразильського експрезидента покращився. Однак аналізи виявили плоскоклітинний рак шкіри, який починається у клітинах середнього та зовнішнього шарів епідермісу. Початкова стадія хвороби потребує контролю у динаміці.
«Дослідження показали, що два шкірні утворення дали позитивний результат на плоскоклітинний рак шкіри, який не є ані найм’якшою, ані найагресивнішою формою, але все одно це рак шкіри. Утворення вже видалили, однак необхідне регулярне спостереження, щоб переконатися, що не зʼявляються нові утворення», — зазначають лікарі.
- Жаїр Болсонару був президентом Бразилії з 2019 по 2023 рік. Після того як він програв вибори, його прихильники штурмували президентський палац та інші урядові будівлі. Пізніше через це Болсонару заборонили на вісім років балотуватися на посаду президента.
- 12 вересня експрезидента Бразилії засудили до 27 років і трьох місяців ув’язнення — його визнали винним у змові з метою вчинення перевороту, щоб залишитися при владі після поразки на виборах 2022 року.