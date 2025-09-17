Меддогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив низку нових послуг для ВПО

На виїзному засіданні 17 вересня Кабінет міністрів України ухвалив кілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Перша нова послуга — медичний догляд. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування в медичному закладі.

Також відтепер для внутрішніх переселенців доступна соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.

«Надавач послуги, який приймає ВПО з-поміж маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян», — пояснила премʼєрка.

Крім того, пільговикам з числа ВПО на всій території України (які не отримали кошти від міжнародних організацій) в середньому нададуть по 8 000 гривень на закупівлю дров на зиму. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить Пенсійний фонд.

Один мільярд гривень субвенцій уряд виділив на те, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили та переобладнали помешкання ВПО. У прифронтових областях 100% будівництва чи ремонту покриють коштом субвенції.

Уряд також надасть додаткову одноразову виплату 2 000 гривень до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом останніх пів року.