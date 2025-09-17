Очільниця Єврокомісії пропонує скасувати пільги для Ізраїлю та запровадити санкції проти низки «екстремістських» міністрів

На тлі погіршення ситуації в секторі Гази Європейська комісія запропонувала скасувати пільговий доступ Ізраїлю до ринку ЄС та ввести санкції проти низки ізраїльських міністрів і членів політбюро ХАМАСу.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Жахливі події, що відбуваються щодня в Газі, мають припинитися. Потрібне негайне припинення вогню, необмежений доступ до всієї гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС. ЄС залишається найбільшим донором гуманітарної допомоги та непохитним прихильником рішення про створення двох держав», — наголосила вона.

Так, Єврокомісія пропонує призупинити торговельні поступки для Ізраїлю. Це означає стягнення мит на рівні, що застосовується до будь-якої іншої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

Також ЄК ініціює призупинення двосторонньої підтримки Ізраїлю, не враховуючи роботу з ізраїльським громадянським суспільством. Як зазначили в Єврокомісії, це впливає на майбутні щорічні асигнування між 2025 і 2027 роками, а також на поточні проєкти інституційної співпраці з Ізраїлем і проєкти, що фінансуються в рамках Регіонального механізму співпраці ЄС — Ізраїль.

Крім того, серед пропозицій Єврокомісії — запровадження санкцій проти «екстремістських міністрів» уряду Ізраїлю та насильницьких поселенців, а також проти десяти членів політбюро палестинського угруповання ХАМАС.

Що передувало

Протягом останнього тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по місту Газа і зруйнували десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, ХАМАС використовував у військових цілях.

ЦАХАЛ закликав мільйон палестинців залишити місто Газа і вирушити на південь у так звані гуманітарні зони. За оцінками ЦАХАЛ, майже 300 тисяч палестинців уже покинули місто.

Як кажуть ізраїльські джерела видання Axios, увечері 15 вересня ізраїльські ВПС завдали масованих авіаударів по Газі. Невдовзі після цього в місто ввійшли ізраїльські танки, розпочавши наземний наступ на Газу.