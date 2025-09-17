Тімоті Снайдер, Сергій Жадан та інші діячі озвучили рідкісні стародруки про Україну, датовані XVII та XVIII століттями

Шість рідкісних стародруків, датованих XVII і XVIII століттями, вперше покажуть на інтерактивній виставці у Києві.

Про це повідомив організатор виставки громадської організації Ukraine WOW.

Уривки зі старовинних книг озвучили голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, письменник та військовий Сергій Жадан, засновник шоу «Леви на джипі» та військовий Андрій Лузан, волонтер і блогер Сергій Стерненко, тревел-блогер Антон Птушкін, історик Тімоті Снайдер.

Їхніми голосами зазвучали тексти інженера і картографа Гійома Левассера де Боплана (1651 рік), філософа-просвітника Вольтера (1731 рік), офіцера й дипломата П’єра Шевальє (1663 рік), мандрівника Джозефа Маршалла (1772 рік), пастора та історика Йоганна Гербінія (1675 рік), математика й картографа Андреаса Целларія (1659 рік).

Консультанткою проєкту стала Валентина Бочковська, директорка Музею книги і друкарства України.

Оригінали видань для виставки передали Національна бібліотека України ім. Вернадського та приватні колекціонери.

Послухати уривки зі стародруків можна буде з 26 вересня по 9 листопада включно у виставковому просторі на 14-й колії центрального залізничного вокзалу Києва.