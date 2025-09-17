У Києві буде Постійне представництво Європарламенту. Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час візиту у Київ 17 вересня відповідний протокол вже передала голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.
За словами Стефанчука, Представництво допоможе європарламентарям ефективніше працювати в Україні, підтримувати наші реформи та євроінтеграційний шлях. А з українського боку — сприятиме ще тіснішій взаємодії, постійному діалогу та узгодженню рішень, які наближають наше членство в ЄС.
«Це рішення має велике значення: воно поглибить співпрацю між Україною та Європейським Союзом, посилить координацію на місці та стане додатковим сигналом політичної підтримки», — зазначив він.
Під час засідання Верховної Ради 17 вересня виступила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.
Вона розповіла про те, що Європарламент підтримує військову та фінансову допомогу, санкції проти Росії, роботу над поверненням депортованих українських дітей, а також чітко виступає за відкриття переговорів про вступ України до ЄС.