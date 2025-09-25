ПриватБанк і Mastercard безкоштовно доставляють картки в Україну та ще в понад 60 країн світу. Які умови

Державний ПриватБанк разом із глобальною технологічною компанією Mastercard продовжують безкоштовну доставку банківських карток в межах України та ще в понад 60 країн світу. Це допоможе українцям у різних країнах легко користуватися банківськими послугами та робити покупки онлайн.

Оформити картку в «Приват24» можна за кілька хвилин: клієнти можуть обрати перевипуск наявної картки або замовити нову, обравши міжнародну доставку через «Нову пошту» чи «Укрпошту». Термін доставки становить 7—30 днів.

Оформити картку можна за наступним алгоритмом:

оберіть картку для перевипуску або оформлення нової та відкрийте її налаштування;

натисніть «Замовити картку» → «Міжнародна доставка»;

зазначте адресу доставки за кордоном, свій номер телефону й електронну адресу;

перевірте введені дані та підтвердьте замовлення.

Актуальний перелік країн для доставки за кордон можна дізнатися у «Приват24» при замовленні картки. Зараз найбільший попит на послугу в Польщі, Німеччині та Чехії.

Оформити або перевипустити картку Mastercard безкоштовно до кінця року також можна й по всій Україні. Замовити карту можна всього за кілька кліків у застосунку «Приват24». Уже наступного дня картка буде у відділенні або поштоматі.

ПриватБанк безкоштовно через «Нову Пошту» надсилає «Картку для виплат», «Універсальну» — в обох випадках доступна картка Gold, а також пенсійні та для соціальних виплат і бізнес-картку «Ключ до рахунку».

Докладніше про оформлення карток та умови доставки шукайте на офіційному сайті ПриватБанку і в застосунку «Приват24».