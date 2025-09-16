Наказав вивезти з портів Маріуполя метал на 700 млн грн. Ватажку «ДНР» Пушиліну повідомили про підозру

Прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру ватажку «ДНР» Денису Пушиліну — за версією слідства, він незаконно розпорядився майном українських підприємств на тимчасово окупованій території Донецької області й наказав вивезти з маріупольського морського порту метал вартістю понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомила Донецька прокуратура без імені фігуранта, але вказану посаду обіймає саме Денис Пушилін.

За версією слідства, після окупації Росією Маріуполя у 2022 році, керівник «ДНР» наказав фейковій адміністрації захопленого морського торговельного порту вивезти продукцію металургійних комбінатів «Азовсталь» та «ім. Ілліча».

Йдеться про металеві вироби, які підприємства відвантажили компанії-покупцю, зокрема:

товстолистовий прокат;

литі сталеві сляби;

гарячекатані листи та рулони.

Загальна вага привласненого металу становить майже 30 тисяч тонн, а ринкова вартість перевищує 700 мільйонів гривень. Донецька прокуратура каже, що Пушилін усвідомлював: цей метал не є товаром подвійного призначення і те, що його не можна використовувати з військовою метою.

Дії ватажка «ДНР» кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни. Крім того, це порушує правила Женевської та Гаазької конвенцій, які визначають, що не можна грабувати й забирати приватну власність.