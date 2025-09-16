Reuters: Російська «Транснафта» попередила нафтові компанії про можливе скорочення поставок через атаки дронів

Монополіст Росії з транспортування нафти «Транснафта» попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак українських дронів на критично важливі експортні порти й нафтопереробні заводи.

Про це агентству Reuters повідомили три галузеві джерела.

За словами українських військових і російських галузевих джерел, українські дрони атакували щонайменше 10 нафтопереробних заводів, скоротивши переробні потужності Росії майже на пʼяту частину, а також пошкодили головні балтійські порти — «Усть-Лугу» і «Приморськ». Російська влада публічно не коментувала масштаби пошкоджень чи їхній вплив на виробництво й експорт.

Утім, «Транснафта», яка транспортує понад 80% усієї нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежила можливість нафтових компаній зберігати нафту в її трубопровідній системі, повідомили два джерела, близькі до російських нафтових компаній.

«Транснафта» також попередила виробників, що може приймати менші обсяги нафти, якщо її інфраструктура зазнає нових пошкоджень, сказали два джерела. Атаки можуть змусити Росію, яка забезпечує 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити виробництво.