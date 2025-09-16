В окупованому Донецьку не змогли засудити вбивць українського підлітка Степана Чубенка. Суд тривав півтора року

У липні 2025 року в окупованому Донецьку закінчився нічим судовий процес над двома обвинуваченими в убивстві українського підлітка Степана Чубенка, якого розстріляли в липні 2014 року.

На сайті так званого «верховного суду «ДНР» вказано, що судовий процес завершено, бо «вирок вступив у законну силу». Що це означає — невідомо. Але обвинувачуваних відпустили, вирок їм не оголосили, один з них, Вадим Погодін, мобілізувався до російської армії і знов воює проти України.

Суд над вбивцями 16-річного Степана Чубенка в окупованому Донецьку почався в березні 2024 року. На лаві підсудних були ватажок незаконного військового формування сепаратистів «Керч» Вадим Погодін та його поплічник Максим Сухомлинов.

Судовий процес розпочався після того, як навесні 2023 року двох обвинувачених доставили в донецьке СІЗО. Їхнє затримання було несподіваним, адже дев’ять років їх ніхто не чіпав.

Суд над ними тривав півтора року. Погодін весь цей час писав пости в російську соціальну мережу «Вконтакте», де розповідав про хід засідань. У дописах він вказував, що їхніми адвокатами є колишні українські судді, на суді є прокурор «ДНР» і представник батьків загиблого підлітка, якого надала «ДНР». На судові засідання викликалися свідки або зачитувалися їхні показання, які вони надали у 2014 році, а зараз ці люди воюють за Росію і тому не можуть прийти в суд.

Також у суді показували відео про Степана Чубенка, яке у 2014—2015 роках у Донецьк передали батьки загиблого. Обидва обвинувачуваних свою провину не визнавали й обурювалися, що судять «героїв руської весни».

Погодін у своїх дописах називав Степана Чубенка «нацик», «правосек» і казав, що за законами війни вбив би, якби зустрів.

У жовтні 2024 року він написав «Вконтакте», що «суддя ДНР» готується засудити його та Сухомлинова до 15 років ув’язнення.