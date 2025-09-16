Вбивця українського підлітка Степана Чубенка, засуджений в Україні до довічного ув’язнення, мобілізувався до російської армії

В окупованому Донецьку до російської армії мобілізувався Вадим Погодін, який віддав наказ застрелити 16-річного підлітка з Краматорська Степана Чубенка. Вбивство сталося у липні 2014 року. В Україні він та ще двоє його поплічників засуджені до довічного ув’язнення.

Погодін повідомив про свою мобілізацію у себе на сторінці в російській соцмережі «ВКонтакте». Згідно з його дописами, він мобілізувався приблизно у кінці 2024 року і виклав свою фотографію у військовій формі. У коментарях йому написали, що він все ближче до губернаторського крісла у Львові, а той відповів, що «перед Львовом у нього буде проміжна станція в Одесі».

Наприкінці липня 2025 року Погодін отримав поранення, найімовірніше, в Донецькій області, його оперували в окупованих містах Бахмут і Луганськ, а також в Росії, в місті Аксаї. У своєму дописі Погодін зазначає декомунізовану назву міста — Бахмут, а не стару Артемівськ. Своїм підписникам він написав: «До Слов’янська зовсім небагато залишилося».

За кілька тижнів після поранення, у серпні 2025 року, його виписали з госпіталя і він повідомив у «ВКонтакте», що перебуває у пункті тимчасової дислокації військ. Геолокацію вказав окупованого Дебальцевого в Донецькій області.

Погодін регулярно залишає публікації у «ВКонтакте» з травня 2023 року, коли його випустили з СІЗО в окупованому Донецьку і «Верховний суд ДНР» почав його судити за вбивство Чубенка, яке сталося 11 років тому. У своїх дописах у соцмережі Погодін розповідав про суд в «ДНР», і що на лаві підсудних не тільки він, а й його поплічник Максим Сухомлинов.