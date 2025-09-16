Генпрокурор: Після перевірок уже звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності

З органів прокуратури після перевірок звільнили вже 57 прокурорів зі статусом інвалідності.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад, на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.
Що передувало
Наприкінці жовтня 2024 року в МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.
Чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.
З 1 січня 2025 року в Україні ліквідували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них працюватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях, а поняття «медико-соціальна експертиза» замінюють на термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».
- Міністерство охорони здоров’я разом з правоохоронцями перевірило 1 692 рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) стосовно посадовців. За результатами перевірки, 423 людини відправили на дообстеження. У 445 випадках встановлення інвалідності скасували. А в 286 випадках ухвалені нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадків) чи зміну терміну встановлення інвалідності (60 випадків).