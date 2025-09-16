Politico: ЄС відклав 19-й пакет санкцій проти РФ. Його мали представити 17 вересня

Європейський Союз відклав презентацію 19-го пакету санкцій проти Росії, яка мала відбутися 17 вересня.

Про це пише Politico з посиланням на дипломата ЄС та чиновника держави-члена.

Про рішення уряди держав-членів повідомили пізно ввечері 15 вересня. Санкції зняли з порядку денного Coreper II, оскільки посилюється тиск президента США Дональда Трампа та власний тиск Євросоюзу на Словаччину та Угорщину з вимогою скоротити їхню залежність від російської нафти.

16 вересня дипломати ЄС з питань енергетики зустрінуться, щоб обговорити останні зміни до запропонованого плану відмови від російських енергоносіїв. 17 червня Європейська комісія представила план, щоб повністю припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Згідно з запропонованим графіком:

нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року;

імпорт за чинними короткостроковими контрактами має припинитися до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що подається трубопроводами до країн без виходу до моря і покривається довгостроковими контрактами — його дозволено імпортувати до кінця 2027 року;

усі імпорти за довгостроковими контрактами припиняться до кінця 2027 року.

Тиск Трампа щодо відмови від російської нафти

Наразі американський президент тисне на країни Європи, щоб вони відмовились від закупівель російських енергоносіїв. Але для цього йому потрібно тиснути на премʼєр-міністрів Угорщини Віктора Орбана і Словаччини Роберта Фіцо. Раніше Трамп заявляв, що у нього з ними склалися хороші відносини.

«Це його друзі, він може просто зателефонувати їм», — сказав один європейський дипломат.

Крім того, ультиматум Трампа вимагає величезної зміни політики з боку Туреччини, яка імпортує 57% своєї нафти з Росії, — чого не станеться.

Дехто з аналітиків вважає, що нинішні заяви Трампа — це лише «трюк на публіку», оскільки раніше він уникав конфронтації з Путіним. Інші припускають, що це можуть бути хитрощі, щоб змусити Європу купувати більше американських енергоносіїв, поки нова хвиля скрапленого природного газу не вийде на ринки у 2026 році.