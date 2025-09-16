Росія запустила по Україні понад сотню дронів. Скільки збили

У ніч проти 16 вересня російська армія запустила по Україні 113 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 89 ворожих БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

22 ударних БпЛА влучили у шести місцях. Ще в двох — впали уламки.