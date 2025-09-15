У Єврокомісії підтвердили, що готують нову стратегію щодо видачі віз громадянам РФ

У Європейській комісії підтвердили повідомлення медіа про те, що зараз готують нову стратегію видачі віз громадянам Росії.

Про це під час брифінгу сказав речник ЄК Маркус Ламмерт.

За його словами, щодо подальших дій, то просто треба слідкувати за оновленнями. Ламмерт додав, що нову стратегію представлять до кінця року.

За його даними, країни Європейського Союзу видали росіянам орієнтовно 571 тисяч візу, у 2024 році — 541 тисячу. Даних за цей рік наразі немає. Для порівняння: у 2019 році ця цифра перевищувала 4 мільйони.

«У 2022 році угоду про спрощення візового режиму з Росією ми призупинили. Крім того, з 2022 року ми також прийняли чіткі рекомендації, щоб допомогти державам-членам не надавати пріоритетні візи росіянам та речник.