У ЄС розглядають нові обмеження на візи для росіян

Очікується, що пропозицію щодо 19 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії представлять ​​найближчими днями. Деякі дипломати кажуть, що держави-члени прагнули додатково оновити візові правила для росіян. Востаннє їх змінили у вересні 2022 року, коли ЄС скасував угоду про спрощення візового режиму з Росією.

Про це пише Euroactiv.

Таку політику розглядають після того, як рекордна кількість туристів з Росії (понад пів мільйона) приїхала до Євросоюзу влітку 2025 року. Якщо цей варіант узгодять, це означатиме гармонізацію правил вʼїзду по всьому блоку, оскільки видача віз залишається компетенцією окремих країн-членів.

Більшість країн ЄС, що межують з Росією, вже суворо обмежили візові заяви від росіян, за деякими винятками. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія здебільшого закрили свої двері громадянам РФ. Однак країни, які розраховують на наплив російських туристів влітку або в період відпусток, як-от Італія, Іспанія, Греція та Франція, а також дружня до Москви Угорщина, були відносно ліберальними у видачі віз, попри агресію РФ проти України.

Нова спроба переглянути правила вʼїзду для громадян Росії відбувається на тлі очікування, що Комісія представить нові правила вʼїзду до ЄС, які набудуть чинності на початку року. Вони міститимуть загальні, хоча й не обовʼязкові, рекомендації для держав-членів щодо видачі туристичних віз.

Існує також окрема, давня пропозиція обмежити свободу пересування російських дипломатів, які вже мають шенгенські візи та перебувають у межах блоку. Попередня пропозиція, яку особливо просувала Чехія, передбачала заборону поїздок по Європі за межі країни, в якій акредитований дипломат, фактично призупиняючи для них дію шенгенських правил. Прага, за підтримки держав, що мають спільний кордон з Росією, наполягала на обмеженні поїздок російських дипломатів. Там посилались на ризик саботажу після того, як в останні роки вислали десятки російських шпигунів з дипломатичним прикриттям.

«Арешт [білоруського шпигуна] минулого тижня в Румунії та висилка білоруського «дипломата» з Праги — це ще один доказ того, що ми повинні обмежити цей рух», — сказав другий дипломат ЄС.