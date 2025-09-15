У квартирах у Києві та Одесі вибухнули гранати — є жертви

У понеділок, 15 вересня, у двох квартирах в Одесі та Києві сталися вибухи гранат. Через це загинули троє людей.

Про вибух у Києві повідомляє столична поліція.

За їхніми даними, у квартирі в Дніпровському районі близько 15:30 здетонувала граната. Унаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Цього ж дня ще одна граната вибухнула в квартирі в Хаджибейському районі Одеси. За даними поліції, через це загинув 52-річний чоловік. Крім нього, у квартирі на той момент були його дружина і знайомий — вони не постраждали.

Обставини події наразі встановлює поліція.