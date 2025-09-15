Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували ресурси російської центральної виборчої комісії під час проведення незаконних виборів.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.

Кібератаку здійснили у так званий єдиний день голосування 14 вересня, щоб зірвати незаконне голосування, яке Кремль проводить і на окупованих територіях України.

DDоS-атака була спрямована на цифрові ресурси, залучені до проведення так званих виборів, а саме:

сервери Центральної виборчої комісії та платформу дистанційного електронного голосування;

магістральні маршрутизатори «Ростелеком»;

ресурси державного порталу цифрових послуг РФ «Госуслуги».

Унаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів, на яких відбувалося онлайн-голосування, тож частина росіян не змогла проголосувати на виборах міських голів і губернаторів у регіонах РФ.

Голова російської ЦВК Елла Панфілова емоційно прокоментувала кібернапад. Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили й у «Роскомнагляді».