Росіяни атакували сільськогосподарське підприємство на Сумщині. Постраждали 11 людей і десятки одиниць техніки

За попередніми даними, 14 вересня близько 23:00 ворог ударив двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумщини.

Про це повідомляють Прокуратура Сумщини і очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару прокуратура повідомляє про 12 поранених. Очільник ОВА Григоров повідомляє про 11 поранених чоловіків. Один з них — у важкому стані. Пошкоджені близько 30 одиниць тракторів і комбайнів.

Охтирська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).