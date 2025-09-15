Ймовірному викрадачу Lexus премʼєра Польщі Дональда Туска висунули звинувачення

Чоловіку, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить премʼєр-міністру Дональду Туску, правоохоронці висунули звинувачення.

Про це пише польське медіа RMF 24.

41-річного мешканця міста Сопот затримали вранці 13 вересня в аеропорту Гданська. Він планував вилетіти до Болгарії.

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі. Він відмовився свідчити та визнати себе винним. Окрім крадіжки зі зломом, слідчі також звинуватили його у незаконному привласненні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підробці номерних знаків. Хоча він має судимість, але наразі йому не висунули звинувачень через рецидив.