Естонія виділить понад €100 млн військової допомоги Україні

Під час візиту до України міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив українському колезі Денису Шмигалю, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні у 2026 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Естонія виділить щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту, що становить €100 мільйонів. Переважну більшість коштів спрямують на виробництво естонської продукції для України.

«Естонія й надалі рішуче підтримуватиме Україну в її захисті проти агресивної війни Росії. Наступного року також діятиме рішення, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборонної промисловості. Крім того, ми продовжимо навчати українців та підтримувати ІТ-рішення в українському оборонному секторі», – сказав міністр оборони Певкур.

Міністри оборони також обговорили нещодавні події в Польщі. За словами Певкура, це безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО, за яке Росія несе повну відповідальність.

«Наша увага має далі зосереджуватися на тому, щоб тиснути на Росію як агресора і допомогти Україні припинити жорстоку російську війну», — додав він.