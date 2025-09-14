Генштаб: Пошкодження залізниці на Київщині спричинила детонація боєприпасів у поїзді

На Київщині вночі 14 вересня сталася детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж. Через це пошкоджена залізниця.
Про це «Суспільному» повідомили в Генштабі ЗСУ.
Там зазначили, що внаслідок вибуху минулося без постраждалих серед особового складу. Рух по залізничних коліях зупинили, а три вагони потяга відчепили.
На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації.
У Генштабі додали, що причину встановить розслідування та службова перевірка.
- Уночі 14 вересня у Київській ОВА повідомили про надзвичайну ситуацію, у Фастівському районі лунали вибухи. Через це зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура, а низка поїздів змінила маршрут.