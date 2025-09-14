Українські дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області

У ніч на 14 вересня Сили оборони завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ. Там лунали вибухи і зайнялася пожежа.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем і Генштаб ЗСУ.

Кірішський НПЗ є другим за обсягами переробки заводом у РФ та основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей.

Завод розташований за понад 800 км від кордону з Україною. Він виробляє близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Підприємство напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами армії РФ, що воює проти України. Його потужність переробки перевищує 20 млн т нафти на рік.

Наслідки удару наразі уточнюють.