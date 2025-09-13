Трамп назвав умову, за якої він готовий ввести «серйозні санкції» проти РФ

Президент США Дональд Трамп готовий ввести «серйозні санкції» проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться зробити те саме і почнуть діяти.

Про це він написав у своїй власній соціальній мережі.

Умовою для санкцій США проти РФ Трамп також назвав те, що всі країни НАТО мають припинити купувати російську нафту.

«Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була далеко не стовідсотковою, а закупівля російської нафти деякими країнами стала шоком! Це серйозно послаблює ваші позиції на переговорах і можливості тиску на Росію», — написав президент США.

Трамп також додав, що якщо НАТО введе дуже високі мита на китайські товари у розмірі 50–100%, на його думку, це допоможе зламати великий вплив, який Китай має на Росію.

Президент США наголосив, що ці мита скасують після закінчення війни в Україні.

Погрози санкціями Росії

Трамп уже не раз встановлював дедлайн Росії для припинення вогню і погрожував наслідками, якщо РФ цього не зробить. Наприклад, останнього разу 8 серпня було кінцевим терміном для РФ — президент США казав, що якщо до цього часу не буде припинення вогню, то на Росію чекатимуть «жорсткі санкції». Проте жодних обмежень він так і не ввів, хоча РФ проігнорувала всі дедлайни та вимоги. У ті ж дати стало відомо, що лідери зустрінуться 15 серпня.

Трамп 13 серпня знову заявив, що «будуть серйозні наслідки», якщо Росія не погодиться припинити війну. На запитання, чи зіткнеться Росія з наслідками за те, що не рухатиметься до мирної угоди щодо України, Дональд Трамп відповів: «Так, зіткнеться».

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили.

А вже наступного дня, 16 серпня, Трамп заявив, що не вводитиме проти РФ додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» зараз.

Новина доповнюється...