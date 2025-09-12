«Суспільне»: У Генштабі розглядають відключення мобільного інтернету під час тривог

Генеральний штаб ЗСУ не відкидає можливості вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час тривог.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на джерело в Генштабі.

Попри те, що нині вистачає заходів, які протидіють застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації дронів, у майбутньому ця ситуація може змінитись.

«Сенс у таких заходах [вимкнення мобільної мережі] є. Наскільки це потрібно — залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV», — розповіло джерело.

Проте це залежить від виду дрона, який використовує армія РФ, зазначило джерело. Так, безпілотникам без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані. Натомість дронам із камерою потрібна високошвидкісна передача даних, тому саме проти них є сенс застосовувати обмеження мобільного звʼязку.