Армані заповів спадкоємцям продати свій модний дім. Кому саме

Модельєр Джорджо Армані, який помер 4 вересня, заповів своїм спадкоємцям продати модний дім Armani одному з трьох покупців — Louis Vuitton Moët Hennessy, Luxottica або LʼOréal. В іншому випадку компанію мають вивести на біржу.

Про це пишуть Reuters і Financial Times.

За заповітом модельєра, на першому етапі майбутній власник отримає 15% акцій компанії, а ще від 30% до 54,9% — протягом пʼяти років після його смерті. Якщо продаж модного дому не відбудеться, спадкоємці, які отримають компанію через фонд Giorgio Armani, мають обрати лістинг на фондовому ринку та вивести компанію на біржу.

Дизайнер був єдиним акціонером групи, що складається з брендів Emporio Armani, Armani Exchange та Armani Privé. До цієї групи також входять готелі, ресторани й прибуткова лінія косметики, якою Армані керував до самої смерті. У 2024 році доходи групи становили €2,4 мільярда, але останнім часом вони зменшилися.

Що відомо про Джорджо Армані

Італійський модельєр, підприємець і засновник модного дому Armani народився 11 липня 1934 року в італійському місті П’яченца. Спершу він вивчав медицину, але залишив університет і почав працювати у знаменитому міланському універмазі Rinascente, а згодом став дизайнером бренду Nino Cerruti.

У 1975 році разом із Серджо Ґалеотті Армані створив власний бренд Giorgio Armani S.p.A.. Його стиль вирізняється елегантністю, мінімалізмом і чіткими лініями. У 1980-х роках Армані здобув світове визнання, зокрема завдяки костюмам для голлівудських фільмів.

У 2008 році Армані отримав державну нагороду Франції — орден Почесного легіону. Його модельєру вручив тодішній французький президент Ніколя Саркозі.

Сьогодні бренд Armani можна знайти у великих універмагах по всьому світу та в 500 ексклюзивних роздрібних магазинах. Це не лише одяг, але й парфуми, аксесуари, меблі, готелі та ресторани.