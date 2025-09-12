Зниклого польського парубка знайшли в Україні. Він став добровольцем у ЗСУ

У середині березня польські медіа повідомляли про зникнення 18-річного Войцеха Антоні, який мав їхати до Варшави. Його родина, виходячи з їхніх нещодавніх розмов, підозрювала, що парубок може прямувати до Литви чи України.

Про це пише польське медіа Onet.

Тоді після кількох днів пошуків познанська поліція оголосила, що знайшла чоловіка, але не надала жодних подробиць. Але нещодавно він зʼявився у відео Центру рекрутингу іноземців у ЗСУ.

«Мене звати Войцех Антоні, я з Польщі, з Познані. [...] Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій», — каже англійською молодий чоловік у формі.

18-річний парубок каже, що вступив до 25 бригади Десантно-штурмових військ, щоб «рятувати людей, захищати їх від російських загарбників, боротися з російським вторгненням та боротися за Європу».

«Брати й сестри з Польщі, війна ближче, ніж здається. Допоможіть. Будьте готові захищати свою Батьківщину. Слава Україні! Ще Польща не загинула!» — додає він польською.