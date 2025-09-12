Відтепер 12 вересня в Україні — це День Військ радіоелектронної боротьби. Зеленський підписав указ

Відтепер 12 вересня в Україні — це День Військ радіоелектронної боротьби. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ № 679/2025.

Цей день запровадили, щоб розвивати національні військові традиції, також президент наголосив на ролі Військ радіоелектронної боротьби у стримуванні збройної агресії проти України та електромагнітного прикриття обʼєктів критичної інфраструктури.

«Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці», — написав президент.

День Військ радіоелектронної боротьби відзначатимуть щороку.