Високопосадовцю НАБУ Магамедрасулову продовжили арешт до 21 жовтня

Керівнику одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслану Магамедрасулову продовжили арешт до 21 жовтня.

Про це повідомило «Суспільне».

На цьому наполягали прокурори: вони вважають, що він може переховуватися від слідства, виїхати за кордон, впливати чи тиснути на свідків.

Захист заперечує такі ризики та вважає справу тиском і атакою на НАБУ. Магамедрасулов також скаржився на застосування сили під час затримання.