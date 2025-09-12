Високопосадовцю НАБУ Магамедрасулову продовжили арешт до 21 жовтня

Керівнику одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслану Магамедрасулову продовжили арешт до 21 жовтня.
Про це повідомило «Суспільне».
На цьому наполягали прокурори: вони вважають, що він може переховуватися від слідства, виїхати за кордон, впливати чи тиснути на свідків.
Захист заперечує такі ризики та вважає справу тиском і атакою на НАБУ. Магамедрасулов також скаржився на застосування сили під час затримання.
- Магамедрасулова затримали 21 липня — тоді ж правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. Руслана та його батька Сентября Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічної коноплі до Дагестану.