Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 мільйонів. Що туди увійшло

Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 мільйонів.

Про це 11 вересня повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

У новий пакет військової допомоги увійшли:

18 нових самохідних артилерійських установок Archer. Загалом Україна матиме 44 таких САУ;

155-мм боєприпаси;

мобільні берегові радіолокаційні системи, судна з гранатометами та безпілотні морські системи. Загалом сума обладнання у морській сфері сягне $190 мільйонів;

додаткове озброєння, обладнання та радари для 32 бойових катерів, які передали Україні раніше;

500 мотоциклів і допоміжна техніка для авіабаз, зокрема вантажівки та трактори, загальною вартістю $12,7 мільйона;

радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2, які Україна отримала раніше;

програмовані 40-мм зенітні боєприпаси.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зауважив, що, крім усього переліченого вище, новий пакет військової допомоги включає $68 мільйонів для внесків у різні міжнародні коаліції, які допомагають Україні.

А також пакет допомоги містить «додаткові секретні системи та проєкти». За його словами, російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому.