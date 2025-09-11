Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

Велика Британія виготовлятиме тисячі дронів-перехоплювачів, які надалі передаватиме Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Відповідну угоду український міністр підписав зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Вона є продовженням домовленостей між президентом України та прем’єром Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Спочатку планують виготовити тисячу дронів — їх усі передадуть в Україну.

Шмигаль наголосив, що дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти «шахедного» терору Росії.

Під час зустрічі в Лондоні очільники Міноборони України та Британії обговорили практичну імплементацію угоди. Шмигаль назвав це «вагомим кроком у реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією».

«Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, щоб максимально ефективно захищати українські міста і мирних людей від російських повітряних атак», — додав очільник Міноборони України.