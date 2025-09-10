Уряд затвердив свою програму дій — тепер її має розглянути Рада

Кабінет міністрів погодив і вніс на розгляд Верховної Ради свою програму дій.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Програму умовно розділили на кілька гілок: безпека, гідність людини, економіка та відбудова. Так, серед 12 пріоритетів уряду:

Безпека та оборона — у планах уряду виділяти на українське виробництво половину бюджету, передбаченого на озброєння та військову техніку, а також запустити Defence City і спільні виробництва зі світовими компаніями Rheinmetall, BAE Systems та ін.

Євроінтеграція — до кінця 2025 року Україна готова розпочати з ЄС переговори про вступ за шістьма кластерами.

Антикорупція — перезавантаження роботи БЕБ, АРМА й митниці та запуск цифрових сервісів е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0.

Добробут — компенсації за зруйноване житло, зміни в пенсійній системі та наданні соцпослуг. Уряд планує виділити 75 млрд грн на розвиток прифронтових регіонів і підвищити допомогу 180 тисячам родин при народженні дитини. Очікується також, що 100 тисяч родин з дітьми до 3 років охопить програма «єЯсла» та «єСадок» до 2026 року.

Ветеранська політика — у цій галузі премʼєрка анонсувала ухвалення Кодексу законів про захисників та захисниць, запуск ветеранських просторів, житлові сертифікати, гранти для ветеранського бізнесу.

Макрофінанси та реформи — Україна має запевнення від партнерів щодо підтримки у $37,4 млрд у 2026—2027 роках. Очікується нова програма МВФ і новий Митний кодекс.

Бізнес — до кінця 2026 року Україна планує залучити понад 5 млрд євро через різні інструменти (UIF, G2G, ППП), перший проєкт Американсько-Українського фонду відбудови оцінюють в $100 млн. На політику «Зроблено в Україні» уряд виділить 55 млрд грн. Також бізнес матиме 5 років без перевірок і суттєву дерегуляцію. Ще очікується понад 12 млрд грн від приватизації, зокрема санкційних активів, а також запуск агрохабів Grain Ukraine та Food from Ukraine.

Здоров'я та спорт — передбачається підвищення зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн, введення додаткових стимулів для медиків у селах та прифронтових регіонах, запуск щорічного чекапу для українців 40+, відкриття 200 Центрів ментального здоров'я, майже 300 реабілітаційних просторів, а також е-Кабінет пацієнта й е-Ліцензія.

Освіта і наука — 100 тис. учителів і 50 тис. вихователів підвищать кваліфікацію, відкриються 500 садків. Також уряд планує реформу фінансування вищої освіти та науки, запуск ScienceCity, гранти для 2 000 молодих дослідників і STEM-аспірантуру. До 2026 року профінансують 10 спільних науково-технічних проєктів із бізнесом, а система «Мрія» охопить 1,1 млн дітей.

Відбудова — у фокусі житло, енергетика й інфраструктура: 10 проєктів про ЖКГ, 5 — про транспорт, 4 — про житло. Буде створено Фонд відновлення та комплексний план відбудови, програма «ВідновиДім», спеціальні програми для повернення українців — із житлом, роботою й соцпідтримкою, а також механізм множинного громадянства.

Культура — до 2025 року розпочнуть реставрацію щонайменше 10 об'єктів культурної спадщини, а до 2026-го буде виділено 500 млн грн на її збереження й відновлення. Передбачатимуться гранти для креативних індустрій, внесення всіх об'єктів національного значення до реєстру та оцифрування 100 тис. музейних експонатів.

Зимова стабільність — уряд планує накопичити 13,2 млрд кубометрів газу та запустити нові генерувальні потужності.

Програму презентували ще 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього уряд відкрив збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

Загалом Кабмін отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій, додала Свириденко.