ЄС планує призупинити виплати Ізраїлю через ситуацію в Газі

Через дії Ізраїлю в секторі Гази Європейська комісія призупинить свою підтримку країни.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час звернення.

«Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю. Ми зупинимо всі виплати у цих сферах — без впливу на нашу роботу з ізраїльським громадянським суспільством чи Яд Вашем», — сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що на розгляд Єврокомісії також винесуть ще дві пропозиції:

санкції проти екстремістських міністрів та проти ізраїльських поселенців, які скоюють насильство проти палестинського населення;

часткове призупинення Угоди про асоціацію з Ізраїлем в частині, що стосується торгівлі.

Очільниця Єврокомісії також зазначила, що ЄК планує створити наступного місяця Групу донорів для Палестини, яка передбачатиме, зокрема, спеціальний інструмент для відбудови Гази.

«Це буде міжнародне зусилля за участі регіональних партнерів. І воно спиратиметься на результати Нью-Йоркської конференції, організованої Францією та Саудівською Аравією», — додала вона.