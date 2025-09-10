За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу не внесли 20 млн гривень застави

Учора, 9 вересня, сплив 5-денний термін, впродовж якого мали б внести заставу у 20 мільйонів гривень за колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Утім, її так і не внесли.

Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише «Укрінформ».

Заставу за Тетяну Крупу можуть внести після закінчення пʼятиденного терміну, доки суд не обере інший запобіжний захід.

Наразі ВАКС готує рішення щодо подальших дій.

Що відомо про справу Крупи

4 жовтня 2024 року правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Після взяття Крупи під варту на Хмельниччині звільнили 16 прокурорів з інвалідністю, ще 47 досі на посадах.

Спочатку підозрюваній призначили заставу в 500 мільйонів гривень, проте після кількох судових засідань сума зменшилася до 56 мільйонів гривень.

Раніше слідча суддя замінила запобіжний захід для Крупи: замість тримання під вартою — застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Причиною стало те, що ексочільниця Хмельницької МСЕК перебувала під вартою 11 місяців з 12 можливих.