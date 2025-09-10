ЄС розробить з Україною «Альянс дронів» і виділить позику на €6 мільярдів

Європейський Союз розробить з Україною «Альянс дронів» і виділить позику на €6 мільярдів від ініціативи країн «Великої сімки» під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«Ми можемо використовувати нашу промислову силу, щоб підтримати Україну в протидії цій дронній війні. Ми можемо допомогти перетворити винахідливість України на перевагу на полі бою і спільну індустріалізацію», — сказала вона.

Очільниця Єврокомісії додала, що ЄС може забезпечити, аби Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою. За її словами, Україна має винахідливість, а зараз їй потрібен масштаб.