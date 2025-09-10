ЄС розробить з Україною «Альянс дронів» і виділить позику на €6 мільярдів

Європейський Союз розробить з Україною «Альянс дронів» і виділить позику на €6 мільярдів від ініціативи країн «Великої сімки» під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ми можемо використовувати нашу промислову силу, щоб підтримати Україну в протидії цій дронній війні. Ми можемо допомогти перетворити винахідливість України на перевагу на полі бою і спільну індустріалізацію», — сказала вона.
Очільниця Єврокомісії додала, що ЄС може забезпечити, аби Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою. За її словами, Україна має винахідливість, а зараз їй потрібен масштаб.