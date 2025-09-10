На Вінниччині знайшли мертвими двох підлітків. Підозрюваного в убивстві затримали (доповнено)

Уранці 10 вересня в Шаргороді Вінницької області мертвими знайшли двох підлітків. Чоловіка, який може бути причетним до вбивства, правоохоронці вже затримали.

Про це повідомив міський голова Шаргорода Володимир Барецький.

За його словами, «велика трагедія» сталася неподалік міської лікарні — зловмисник напав на двох підлітків. Барецький закликав мешканців допомогти слідчим і повідомити про будь-яку наявну інформацію про ситуацію.

Пізніше поліція Вінниччини заявила, що чоловіка, який може бути причетним до нападу, вже затримали. Правоохоронці розповіли, що дізналися про вбивство дітей від місцевого жителя Шаргорода, який виявив тіла з ножовими пораненнями.

Жертвами виявилися учні 10 та 11 класу, які вчилися в місцевій школі.

За даними прокуратури, ймовірним вбивцею підлітків є їхній 23-річний вчитель. Дочекавшись дітей, які йшли до школи, чоловік раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї.

Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.

Нині обставини злочину встановлюють. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

У Шаргороді 10 та 11 вересня оголосили Днями жалоби за вбитими школярами — Владиславом Бевзом та Миколою Біликом.