Двоє підлітків у Львові намагалися підірвати таунхаус, де жив військовий. Тепер їм загрожує до 12 років увʼязнення

Російські спецслужби завербували двох неповнолітніх львівʼян, аби вони підірвали таунхаус, де проживав воїн Сил оборони.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Для цього підлітки залишили біля входу в будинок саморобну вибухівку, яку заховали в горщику для квітів.
Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку, коли військовий підійшов би до будинку, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ.
Фігурантами виявилися двоє мешканців Львова віком 14 і 15 років, яких ворог завербував на телеграм-каналах з пошуку легких заробітків.
Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту.
У них вилучили споряджену вибухівку і смартфони з доказами контактів із куратором.
Слідчі СБУ повідомили юнакам про підозру в закінченому замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.