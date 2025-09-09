Новини

Україна до кінця року почне отримувати від Rheinmetall антидронові системи Skyranger

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Німецький збройовий концерн Rheinmetall виготовить для України мобільні антидронові системи Skyranger, поставки мають початися ще цього року.

Про це в інтервʼю ZDF повідомив гендиректор компанії Армін Паппергер.

Системи Skyranger можна встановлювати на різні шасі, наприклад на танки Leopard.

«Кожна з цих систем може перекривати 4х4 км, щоб повністю звільнити територію від дронів. Тобто всі дрони будуть знешкоджені», — сказав Паппергер.

Він додав, що відповідний контракт на сотні мільйонів євро підпишуть 10 вересня на оборонній виставці DSEI в Лондоні.

  • Rheinmetall — один з найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Компанія планує відкрити в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. За даними Agence France Press, Rheinmetall хоче збудувати в Україні щонайменше чотири заводи.
  • На початку року стало відомо, що завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, який все ще будується, почне працювати у 2026 році.