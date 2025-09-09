Україна до кінця року почне отримувати від Rheinmetall антидронові системи Skyranger

Німецький збройовий концерн Rheinmetall виготовить для України мобільні антидронові системи Skyranger, поставки мають початися ще цього року.

Про це в інтервʼю ZDF повідомив гендиректор компанії Армін Паппергер.

Системи Skyranger можна встановлювати на різні шасі, наприклад на танки Leopard.

«Кожна з цих систем може перекривати 4х4 км, щоб повністю звільнити територію від дронів. Тобто всі дрони будуть знешкоджені», — сказав Паппергер.

Він додав, що відповідний контракт на сотні мільйонів євро підпишуть 10 вересня на оборонній виставці DSEI в Лондоні.