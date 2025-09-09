Україна запропонувала МВФ нову програму, яка має підтримати країну впродовж наступних років

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду й запропонувала нову програму підтримки України.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт Держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Свириденко.
Під час зустрічі прем’єр-міністр передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.
«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила очільниця уряду.
Сторони також обговорили пріоритети проєкту Держбюджету-2026. Окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектора, дерегуляції та відновлення енергетики.
- У липні 2025 року Рада МВФ схвалила восьмий перегляд програми розширеного фінансування та затвердила виділення траншу обсягом $500 мільйонів.
- Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023-го і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.