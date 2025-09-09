Росіяни атакували Україну 84 дронами. Скільки знешкодила ППО

У ніч проти 9 вересня війська РФ запустили для атаки на Україну 84 безпілотники. Більшість із них — Shahed.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів цієї ночі ворог запускав з Брянська, Курська, Міллерова і Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряна оборона знешкодила 60 ворожих дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Решта 23 ударні БпЛА влучили в 10 місцях.