Росіяни атакували Україну 84 дронами. Скільки знешкодила ППО

У ніч проти 9 вересня війська РФ запустили для атаки на Україну 84 безпілотники. Більшість із них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів цієї ночі ворог запускав з Брянська, Курська, Міллерова і Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 60 ворожих дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Решта 23 ударні БпЛА влучили в 10 місцях.