Російський гелікоптер знову залетів до Естонії. МЗС країни висловило ноту протесту Москві

У понеділок, 7 вересня, російський гелікоптер Мі-8 вже втретє з початку року порушив повітряний простір Естонії.
Про це пише ERR із посиланням на пресслужбу Генштабу Сил оборони Естонії.
Там кажуть, що в російського гелікоптера, який зафіксували вдень у районі острова Вайндлоо, не було чіткого плану польоту.
За даними медіа, вертоліт перебував у повітряному просторі Естонії приблизно 4 хвилини.
Після цього інциденту Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту протесту повіреному у справах посольства Росії у країні.
- У травні російський винищувач Су-35 теж порушив повітряний простір Естонії, коли естонці відстежували нафтовий танкер у Балтійському морі.