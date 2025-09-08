Guardian: Засновник найбільшої американської приватної військової компанії Blackwater шукає доступу до сектора дронів в Україні

На тлі повідомлень, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправити американські приватні військові компанії в повоєнну Україну, Ерік Прінс шукає можливості для себе. Він засновник найбільшої американської ПВК Blackwater, що стала відома під час воєн в Афганістані та Іраку.

Про це пише The Guardian з посиланням на кілька джерел. Вони кажуть, що Прінс намагався «продати себе» в українському секторі дронів і шукав зустрічей із провідними гравцями галузі.

Getty Images / «Бабель»

«Ерік збирається купувати компанії, що виробляють дрони», — сказало одне з джерел, а інше підтвердило, що Прінс шукає можливості для покупки виробників дронів, які працюють в Україні.

Відколи дрони стали головною зброєю у війні, західні інвестори та оборонні компанії прагнуть отримати дані про бойове використання в України та новітні технології дронів для власної продукції. Прінс нібито хоче зробити те саме, що, на думку експертів, не є несподіванкою для оборонного підрядника, який має тісні стосунки з адміністрацією Трампа і бажання отримувати прибутки від іноземних війн.

«Я зовсім не здивований. Дрони зараз є невід’ємною частиною світу приватних військових компаній. Якщо ви ПВК і у вас немає дрона або, можливо, засобів радіоелектронної боротьби, ви старомодні», — сказав колишній солдат американський спецпризначенець з досвідом роботи в Україні та знанням оборонних компаній, що працюють в Україні.

Він сказав, що часи «колишніх стрільців» у ролі приватних військових підрядників «закінчилися», маючи на увазі період розквіту Blackwater під час воєн в Іраку та Афганістані. Тоді Прінсу видали контракти на мільйони доларів за найм його груп колишніх піхотинців як охоронців та операторів для ЦРУ, Державного департаменту та Пентагону. Але різанина 2007 року в Багдаді, скоєна його співробітниками, призвела до тюремного увʼязнення і розслідувань Конгресу, а фірму внесли до чорних списків.

Getty Images / «Бабель»

Інтерес Прінса до України з’явився після того, як цього року він працював радником у програмі використання дронів для цільових убивств у Гаїті. Також, за повідомленнями, він відправив сотні бійців у цю охоплену кризою країну — осередок західних інтересів у гірничодобувній галузі — під брендом свого нового проєкту Vectus Global.

Подібну пропозицію він намагався зробити Афганістану у 2018 році. Прінс пропонував профінансувати найманську армію для ведення війни в Афганістані за рахунок місцевих гірничих проєктів.

«Він робить це на Гаїті, то чому б ні? Зі стратегічного погляду [Прінс] прямує туди, де є корисні копалини, а США хочуть створити спільні суверенні фонди добробуту», — сказав Морган Лерретт — колишній підрядник Blackwater в Іраку, який згодом став критиком ширшої індустрії приватних військових контрактів.

Прінс давно розглядав Україну як потенційне джерело для збагатчення. У 2020 році він запропонував президенту Зеленському багатомільярдний план, спрямований на врегулювання війни на сході за допомогою своєї приватної армії з ветеранів АТО. Угоду так і не уклали.