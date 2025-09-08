Фільм Птушкіна «Антарктида» побив прокатний рекорд серед українських документальних фільмів

Фільм інфлюенсера Антона Птушкіна «Антарктида» побив касовий рекорд серед українських документальних фільмів. За перші вихідні прокату стрічку переглянуло понад 36 тисяч людей, сумарні збори стрічки — понад 7,2 мільйона гривень.

Про це пише Forbes Ukraine.

На фільм «Антарктида» у кінотеатрах Multiplex українці придбали 25 тисяч квитків, витративши 4,87 мільйона гривень.

У кінотеатрах «Планета кіно» стрічку переглянули 12 тисяч людей, поповнивши касу на 2,3 мільйона гривень.

«Якби не постійні тривоги протягом вихідних, «Антарктида», безперечно, зібрала би ще більше», — наголосила СЕО мережі «Планета кіно» Наталія Байдан.