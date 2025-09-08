Джерела «Бабеля»: У Росії стався вибух біля військової частини. Є загиблі та поранені

У Росії атакували військову частину, військові якої здійснювали воєнні злочини на Київщині.
Про це повідомили джерела «Бабеля».
Вранці 8 вересня поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912. На парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.
Вибухи пролунали саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Є загиблі та поранені.
Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися про інцидент.
У цій військовій частині дислокується 748 окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії. Батальйон брав участь у повномасштабній агресії проти України, зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (Буча та Ірпінь) на початку 2022 року.