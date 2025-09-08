США оновили правила оформлення неімміграційних віз. Що змінилося

США змінили правила подачі документів на отримання неімміграційних віз. Тепер кандидати мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні їхнього громадянства або постійного проживання.

Про це повідомляє Бюро консульських справ Державного департаменту США.

До запровадження змін заяви на отримання віз можна було подати з будь-якої точки світу.

Водночас у Бюро зазначили, що громадяни країн, де не надаються такі послуги, (зокрема в Україні у зв’язку з воєнним станом), мають подати заявки у визначених посольствах або консульствах США в інших країнах:

громадяни Афганістану — в Ісламабаді;

громадяни Білорусі — у Вільнюсі, Варшаві;

громадяни Чаду — в Яунде;

громадяни Куби — в Джорджтауні;

громадяни Гаїті — в Нассау;

громадяни Ірану — в Дубаї;

громадяни Лівії — в Тунісі;

громадяни Росії — в Астані, Варшаві;

громадяни Сомалі — в Найробі;

громадяни Південного Судану — в Каїрі;

громадяни Сирії — в Аммані;

громадяни Венесуели — в Боготі;

громадяни Ємену — в Ер-Ріяді;

громадяни Зімбабве — в Йоганнесбурзі.

Українці мають записатися на співбесіду у посольстві чи консульстві США у Варшаві або Кракові.

Наявні записи на співбесіди, що не відповідають встановленим правилам, скасовувати не будуть.

У зв’язку з нововведеннями, час очікування на розгляд і виготовлення віз збільшиться.

Нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також на дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу.